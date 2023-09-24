Бабье лето в Московском регионе закончится в конце следующей недели

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на следующих выходных в столичном регионе ожидается окончание бабьего лета. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что из-за приближения атлантического циклона к выходным жителям и гостям региона стоит ожидать дождей и понижения температуры до +15° С.

По мнению метеоролога, в первые дни предстоящей недели в столичном регионе ожидается умеренное тепло, температура днем местами поднимется до +20 °С. Однако ночью она опустится до +6 °С.

Он подчеркнул, что также ожидается появление туманов с ухудшением видимости.