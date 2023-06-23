Бабкина назвала женские качества, которые отталкивают противоположный пол

Сама звезда, если верить слухам, недавно порвала с молодым любовником, Евгением Гором. У пары так и не состоялась свадьба. Зато Бабкина готова предположить, какие женщины мужчинам точно не нравятся. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Известная певица сейчас ведет шоу под названием «Модный vs Народный». Вместе с напарником Владом Лисовцом они обсуждают чужую жизнь на телеэкранах. Гости приходят на съемки для того, чтоб получить жизненный совет и кардинально изменить имидж.

В своем блоге Бабкина опубликовала анонс нового выпуска, в котором в качестве ведущей она заявила, почему у гостьи до сих пор нет отношений. Молодая девушка жаловалась на неудачи жизни, иногда подтирая слезы. Народная артистка заявила, что им неоткуда взяться, потому что та все время плачет и страдает.