Футбольная коррида: почему ЧМ-2026 бьет исторические рекорды по удалениям и судейской жестокости

На нынешнем чемпионате мира красных карточек стало заметно больше, чем на двух предыдущих турнирах, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Северо-Восточного университета в Бостоне.

Ученые изучили данные матчей ЧМ-2018, ЧМ-2022 и нынешнего турнира. Выяснилось, что в 2018 и 2022 годах арбитры показали всего по четыре красные карточки, а сейчас их уже 13.

Главной причиной исследователи называют развитие системы VAR. В нескольких случаях нарушения сначала оценивали как желтую карточку, но после просмотра видео решение ужесточали. Так произошло, например, в эпизодах с игроками Катара Хомамом Ахмедом и Ассимом Мадибо, а также с иракцем Ребином Сулакой.

При этом желтых карточек стало меньше. В среднем на нынешнем турнире показывают 2,52 желтой за матч против 3,20 в 2018 году и 3,50 в 2022-м. Красных, наоборот, стало больше: 0,141 за игру против 0,031 и 0,016 на прошлых чемпионатах.

Ученые также связывают рост удалений с новыми правилами FIFA о безопасной и этичной игре. Две красные карточки, по их данным, были показаны за нарушение запрета закрывать рот рукой во время разговора с соперником. А снижение числа фолов и желтых карточек может объясняться тем, что судьям разрешили реже останавливать игру из-за мелких стычек.