Психолог Аврора Лопес в интервью изданию Hola заявила, что пресловутые «бабочки в животе» вовсе не являются доказательством того, что партнер выбран правильно. Специалистка назвала три главных признака, по которым можно распознать здоровые и гармоничные отношения, а также объяснила, на что действительно стоит обращать внимание.

По словам Лопес, первый и самый важный признак — это эмоциональная безопасность и свобода самовыражения. Человек должен чувствовать себя в безопасности, когда он уязвим, когда может показывать свои страхи, неуверенность и ошибки, не боясь быть брошенным или осужденным, а его система привязанности остается спокойной.

Второй признак, по мнению психолога, касается влияния отношений на личностное развитие человека. Если рядом с человеком находится неподходящий партнер, его собственные проекты и цели зачастую остаются нереализованными.

Третий важный аспект — то, как в паре происходит разрешение конфликтов. Как отметила Лопес, сами по себе ссоры не должны пугать — здоровые пары тоже ссорятся. Однако разница в том, что с подходящим человеком конфликт не означает потерю отношений.