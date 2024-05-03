Бабушка из Балашихи связала более сотни пар носков для участников СВО

Участница клуба «Зарянка» из Балашихи Таисия Курбатова начала вязать теплые носки для бойцов с самого первого дня специальной военной операции.

Таисия рассказала, что в городском округе много таких активных пенсионерок. Кто-то носки вяжет, кто-то армейские свечи делает.

«Это дело меня нисколько не утомляет, а наоборот придает сил и веру в победу России», - добавила Таисия Курбатова.

Участники клуба все включены в работу. Здесь активно собирают гуманитарную помощь на фронт. Напомним, что в Балашихе работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

На сайте volonter.mosreg.ru можно ознакомиться с работой пунктов, а также узнать, что требуется бойцам в первую очередь.