«Бабушка клялась, что чует мошенников»: покупателя из Казани надули по «схеме Долиной»

История Владислава Гайнуллина из Казани — типичный пример «схемы Долиной», которая в последние годы стала кошмаром для покупателей вторичного жилья. Как выяснил KP.RU , перебравшись из Ижевска в столицу Татарстана, мужчина несколько лет снимал квартиру, а когда решил обзавестись собственным жильем, нашел вариант, казавшийся идеальным. Двухкомнатную квартиру продавала 67-летняя женщина — приятная, рассудительная, с педагогическим прошлым. У них даже нашлись общие знакомые.

Пенсионерка уверяла, что переезжает к племяннику, который обещал помогать по хозяйству. Для убедительности предоставила справку из психдиспансера и заверяла, что мошенников чует за версту — сорок лет работы в школе научили разбираться в людях. Риелтор покупателя для пущей уверенности привела к бабушке участкового, который провел с ней «образовательную беседу» о мошеннических схемах.

Единственное, что насторожило Владислава, — требование оплаты наличными. Но и тут продавщица нашла объяснение: недавно банк заблокировал ее перевод и долго не отдавал деньги, мучая расспросами о мошенниках. С тех пор с переводами она связываться не желает.

Через десять дней после сделки Владислав пришел за ключами. Вместо приятной старушки его встретила агрессивно настроенная младшая сестра, пообещавшая засудить покупателя. Тогда и выяснилась правда: бабушку развели по классической схеме. Сначала звонок из «страховой» о замене полиса и СМС-код, потом «сотрудник Центробанка» с историями о взломанных счетах, затем «следователь». В итоге пенсионерка перевела мошенникам около 7,5 миллионов рублей — включая только что полученные от продажи квартиры деньги. Возвращать Владиславу оказалось нечего.

Суд первой инстанции принял решение, формально восстанавливающее справедливость: покупатель возвращает квартиру, продавец — 6,75 миллиона рублей.

«Запись в Росреестре поменяли сразу же, право собственности вернулось продавцу. А когда и каким образом мне будут возвращены деньги — вопрос повис. А я, чтобы купить жилье, влез в долги…», — рассказал Владислав «Комсомольской правде».

Резонансное решение Верховного суда по «делу Долиной», принятое 16 декабря, дало надежду Гайнуллину и другим пострадавшим покупателям на пересмотр дел. У Владислава уже состоялось первое заседание апелляционной инстанции.

«Дело рассматривалось одним из первых „после Долиной“, поэтому возник повышенный интерес журналистов. Обнаружились какие-то противоречия в психолого-психиатрической экспертизе, которая делалась в рамках первого дела. Пока суд отправил нас попытаться примириться, а продавца — попробовать поискать деньги с помощью родственников», — рассказал он.

Сам Владислав не против мирного исхода, но с условием: если вернут всю сумму сразу и возместят издержки. Следующее заседание назначено на конец февраля.

Напомним, «схема Долиной», или «бабушкина схема», получила название по истории народной артистки Ларисы Долиной, которая продала квартиру в центре Москвы, думая, что «помогает следствию», а когда поняла, что стала жертвой мошенников, подала в суд. Суд удовлетворил иск певицы, оставив ни в чем не повинную покупательницу Полину Лурье и без жилья, и без денег. Подобные дела множились, и выигрывали их преимущественно пожилые продавцы.

Решение Верховного суда по делу Долиной от 16 декабря вселило надежду в обманутых покупателей, однако ставить точку в «бабушкиных схемах» преждевременно. Высшая инстанция обещает подготовить детальный обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, который должен внести ясность в этот запутанный вопрос.

