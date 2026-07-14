Бабушка напротив не виновата: психолог сказала, когда хождение голым превращается в проблему

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с « Абзацем » объяснила, что привычка ходить дома обнаженным сама по себе не является отклонением, а чаще всего связана с комфортом и принятием собственного тела. Однако грань нормы проходит там, где такое поведение начинает задевать окружающих.

По ее словам, если в доме есть дети, гости или родственники, а окна выходят на соседей, стоит думать не только о своей свободе, но и о психике других людей. Бабушка из дома напротив не обязана становиться участником чужой нудистской философии. Психолог подчеркнула, что поводом для вопросов становится ситуация, когда человек получает удовольствие именно от того, что шокирует, смущает или провоцирует окружающих.