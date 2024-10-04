Бабушка Пелагея из Шатуры отметила 100-летний юбилей

Юбиляр гостеприимно встречала гостей. Поздравить со столетием ее приехали представители шатурской администрации и Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.

В день рождения исполняющий обязанности заместителя главы Илья Климов передал имениннице письма с поздравлениями от президента России, подарки и цветы от губернатора Московской области и главы городского округа Шатура.

Пелагея Ефимовна родилась в д. Горелово Шатурского района. Родной край никогда не покидала. Работать начала еще совсем юной девочкой. Общий трудовой стаж составил 56 лет. Сначала женщина работала сторожем в совхозе «Пышлицкий», затем трудоустроилась на Рошальский завод.

Женская судьба сложилась не так радостно, как мечтают девушки в юности. Пелагея Ефимовна вышла замуж в 34 года, что по меркам общества того времени считалось поздно. Супруги стали родителями двух дочерей, но воспитывать и поднимать на ноги женщине пришлось их самой. Кроме работы, Пелагея Ефимовна обрабатывала большой земельный участок и держала домашний скот. Внуки и правнуки наслышаны о ее трудолюбии, что вызывает у них особенную гордость. Пелагея Ефимовна — бабушка пяти внуков и прабабушка восьми правнуков. Самому младшему ребенку в семье 2,5 года, а старшему — 17 лет.

«Бабушка Пелагея и дочерей своих всегда приучала к труду. Мы с замиранием сердца слушаем ее рассказы о том, как ей приходилось своего новорожденного ребенка оставлять на старшую дочь четырехлетку, а самой в это время трудиться на огороде, чтобы прокормить семью. Сейчас стараемся всячески ее оберегать. Окружаем заботой и вниманием», — рассказала внучка.

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны ветерана труда и труженика тыла Пелагею Ефимовну наградили медалью. Сейчас женщина испытывает проблемы со здоровьем. Будучи активной всю жизнь, ей тяжело сидеть дома. Раньше она часто ходила в церковь, с радостью играла с внуками в футбол. Самым приятным подарком для именинницы стала поездка в храм. Присутствие рядом родных и близких бесценно для женщины.