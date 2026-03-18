«Бабушка подскочила от страха»: гендер-пати в Раменках устроило переполох во дворе

Фото: [ Комната выписки из роддома мамы с малышом в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ)/Медиасток.рф ]

Жители столичного района Раменки пережили несколько тревожных минут из-за мощного хлопка, который взбудоражил все домовые чаты.

Как выяснилось, причиной переполоха стало празднование гендер-пати, устроенное будущими родителями. Информация об этом появилась в телеграм-канале Shot.

Местные жители признаются, что звук был настолько внезапным и сильным, что не оставил равнодушными даже тех, кто обычно не реагирует на уличный шум.

«Хлопок был настолько неожиданным и мощным, что даже бабушка, почти глухая, подскочила от испуга», — делятся впечатлениями очевидцы.

Пока горожане в панике строили догадки в чатах, в небе над местом события расплылось голубое облако дыма.

Вскоре загадка разрешилась: выяснилось, что таким эффектным способом семья решила объявить о скором появлении мальчика. Однако москвичи не оценили столь шумный подход к радостному событию, посчитав его чрезмерным для жилого квартала.

Ранее сообщалось о том, что депутат Милонов осудил вечеринки с объявлением пола будущего ребенка.