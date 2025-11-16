Бабушка погибшего в Балашихе мальчика обращалась в полицию перед трагедией

Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении внука. Согласно официальному сообщению прокуратуры Московской области, женщина сообщила, что сожитель матери ребенка увел мальчика из дома, после чего его местонахождение оставалось неизвестным (материал есть у РИА Новости ).

Позднее тело ребенка было обнаружено на балконе одной из квартир в Балашихе. В настоящее время балашихинский городской прокурор лично координирует работу следственных органов на месте происшествия.

Параллельно в Москве продолжается расследование другого резонансного дела. Как сообщили в главном следственном управлении СК по Москве, в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего, предварительный возраст которого оценивается от 7 до 10 лет. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Согласно информации столичного главка МВД, первое сообщение о находке поступило 16 ноября от рабочего, занимавшегося реконструкционными работами в районе водоема. Правоохранители обнаружили в воде человеческие останки.

Следственные органы Подмосковья в свою очередь подтвердили, что в балашихинской квартире было обнаружено обезглавленное тело мальчика. В настоящее время проводится комплексная проверка на предмет возможной связи между этими двумя инцидентами, включая судебно-медицинскую экспертизу для установления принадлежности обнаруженных фрагментов тел.

Ранее сообщалось, что СК проводит обыск в квартире в Балашихе по делу об убийстве ребенка.