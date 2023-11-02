Бабушке из Озер помогли с жильем после пожара

Пенсионерке Наталье Баевой из коломенских Озер неравнодушные помогли отстроить новое жилище после пожара. Домик создали из хозяйственной постройки.

Соседи женщины обратились за помощью к представителям администрации городского округа Коломна и к депутату Московской областной думы Игорю Исаеву. Как отметил парламентарий, в администрации помогли материально, а соседи выполнили необходимые работы.

Теперь у Натальи Беляевой есть небольшой, но теплый и надежный домик. После завершения работ их качество проверил депутат Игорь Исаев и глава Коломны Александр Гречищев вместе с заместителем Анной Кременецкой. Хозяйки на встрече не было, поскольку она сейчас проходит лечение.

На этом помощь жительнице Озер не заканчивается. Представители муниципальной администрации продолжают контролировать ситуацию и продумывают, как можно улучшить условия проживания пенсионерки.