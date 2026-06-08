Бабушки и дедушки могут получить особый капитал: вот для чего он нужен семьям

В России обсуждают новую меру поддержки семей — бабушкин и дедушкин капитал. Инициатива направлена на укрепление связей между поколениями и расширение участия старших родственников в воспитании внуков, пишет Петербургский Дневник.

В Госдуме рассматривают новую меру поддержки семей

В Государственной думе РФ обсуждается возможность введения так называемого бабушкиного и дедушкиного капитала. Новая инициатива предполагает создание дополнительного механизма поддержки семей по аналогии с уже действующим материнским капиталом.

С соответствующим предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее мнению, такая мера поможет старшему поколению активнее участвовать в жизни и воспитании внуков.

Идея появилась на фоне обсуждения отцовского капитала

Тема была поднята после инициативы председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергея Рыбальченко, который предложил ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке.

Комментируя эту идею, Буцкая отметила, что поддержка родителей важна, однако особое внимание стоит уделить и представителям старшего поколения, которые традиционно играют значительную роль в жизни семьи.

Новая выплата может укрепить связи между поколениями

Депутат напомнила, что ранее более ранний выход женщин на пенсию был связан в том числе с возможностью помогать детям в воспитании внуков. Однако сегодня многие россияне становятся родителями в более позднем возрасте, а бабушки продолжают работать, из-за чего не всегда могут уделять достаточно времени семье.

По словам парламентария, варианты использования такого капитала могут быть разными, однако главная цель инициативы заключается в укреплении межпоколенческих отношений и создании дополнительных возможностей для совместного семейного досуга. Предполагается, что это будет способствовать развитию не только многодетных, но и многопоколенных семей.