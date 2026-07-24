Бабушкин сервиз, который наконец-то можно разбить: почему москвички толпами идут в «комнаты ярости»

«Комнаты ярости» в Москве набирают популярность: основными посетителями стали девушки от 20 до 35 лет, а самым востребованным объектом для разрушения остается посуда. Представители аттракционов рассказали Агентству городских новостей « Москва », что тяга бить тарелки во многом связана с детскими запретами — многим с детства внушали осторожность с бабушкиным сервизом, и возможность без последствий разбить десятки тарелок вызывает особенно сильные эмоции.

Помимо посуды посетителям предлагают крушить мебель, офисную технику, клавиатуры, принтеры, кинескопные телевизоры и гитары. В пространство чаще приходят парами или компанией, а в последние годы «комнаты ярости» активно заказывают для корпоративов и тимбилдингов. В сети «Дебош» также подтвердили преобладание молодых женщин, отметив, что типичный сценарий — две подруги, одна из которых помогает другой пережить расставание или стресс. На втором месте пары, затем — компании друзей; известен случай, когда после сеанса мужчина сделал предложение. Разнообразие предметов для уничтожения обеспечивает сотрудничество с экологическим сервисом, вывозящим ненужные вещи из квартир.

Специалист Московской службы психологической помощи Эллания Гурьева объяснила привлекательность таких пространств возможностью легализовать гнев. Если в обычной жизни эмоции приходится сдерживать, здесь внутренние запреты временно снимаются, и человек может злиться открыто и без последствий. Формат эффективен, когда конкретная ситуация выходит из-под контроля, а эмоции зашкаливают. Возникающее после сеанса чувство внутренней пустоты психолог считает нормальным — так мозг возвращается с пика в спокойное состояние, и лучше просто посидеть в тишине. Однако Гурьева подчеркнула, что «комнаты ярости» не заменяют терапию, и если желание крушить становится постоянным, а гнев выплескивается за пределы аттракциона, необходимо обратиться к специалисту.

Стоимость базового посещения в столице в среднем составляет около ₽5000, программы с большим количеством посуды, техники и мебели обходятся от ₽8000 до ₽19000 и выше.