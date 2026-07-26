Профессор объяснил, что делать при встрече с волком в Подмосковье

Волки в Подмосковье — чрезвычайная редкость, но забывать о правилах безопасности не стоит. Как вести себя при неожиданной встрече с серым хищником, « Газете.Ru » рассказал доктор ветеринарных наук и профессор Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

По словам эксперта, волк по своей природе — скрытное и осторожное животное. Обычно он уходит сам задолго до того, как человек его заметит. Хищника интересует не двуногая добыча, а легкая еда: домашняя живность, брошенные на участке отходы или миска с собачьим кормом. Нападения на людей в лесу единичны.

Тревогу должны вызывать звери с неадекватным поведением. Если волк не боится, выходит к поселку днем или выглядит больным — нужно немедленно звонить в экстренные службы.

При личной встрече главное — не паниковать. Забудьте про селфи с близкого расстояния и не вздумайте подкармливать хищника. Бегство — худший сценарий: резкое движение запускает у зверя инстинкт погони. Правильная тактика — медленно пятиться, не поворачиваясь спиной. Говорите громко и уверенно, поднимите руки или распахните куртку, чтобы визуально увеличиться в размерах. Этого почти всегда хватает, чтобы волк ретировался.

Дачникам профессор советует убрать соблазны. Никаких пищевых отходов под открытым небом, уличного хранения корма и свободного выгула кошек и собак у леса после заката. Лучшая защита — соблюдение дистанции и порядок на участке.

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