Диетолог объяснила, почему окрошка может навредить фигуре

Врач-эндокринолог и диетолог Светлана Филатова рассказала, как превратить окрошку из калорийной «ловушки» в полезное летнее блюдо. В интервью «Газете.Ru» она отметила , что главная опасность этого популярного холодного супа — в его составе.

Жидкость, клетчатка и газы из кваса или тана растягивают стенки желудка, создавая ложное ощущение сытости. Однако из-за того, что холодная пища покидает желудок быстрее горячей, уже через час-полтора голод возвращается, и человек может переесть, не заметив этого.

Чтобы блюдо приносило пользу, диетолог советует заменить вареную колбасу на грудку индейки, постную говядину или запеченную курицу. Картофель лучше уменьшить, добавив больше огурцов и редиса. Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) должна составлять до четверти твердой части — она является природным пребиотиком.

Для заправки Филатова рекомендует использовать йогурт 2-3% жирности или сметану до 10%. Если вы выбираете квас, отдавайте предпочтение традиционному брожению с содержанием сахара не более 4-5 граммов на 100 мл. Самый полезный вариант — окрошка на кефире или айране: у нее ниже гликемический индекс, а молочная кислота и пробиотики помогают пищеварению.

Безопасная порция для здорового взрослого человека — 350-450 мл (1,5-2 половника). Этого достаточно, чтобы получить нутриенты без риска перерастяжения желудка. При синдроме раздраженного кишечника порция не должна превышать 250 мл, а готовить окрошку лучше на некислом кефире.

При гастрите и ГЭРБ не стоит есть окрошку ледяной — дайте ей постоять 10 минут при комнатной температуре. Людям с диабетом 2 типа следует избегать кваса с сахаром и выбирать заправку из кефира или йогурта.

Филатова подчеркивает: окрошка может быть прекрасным летним блюдом, если разумно подходить к ее приготовлению и соблюдать меру. Замените вредные ингредиенты, выбирайте правильную заправку и не переедайте — тогда традиционный русский суп принесет только пользу.

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