По словам парламентария, опасаясь продвижения российских сил, солдаты ВСУ заминировали приграничные территории. Результат оказался трагическим: на этих заграждениях подорвались десятки ни в чем не повинных детей. Только по подтвержденным данным, которые удалось собрать, погибли более 50 несовершеннолетних. Еще свыше 120 получили ранения.

Российская сторона тоже фиксирует потери среди мирных граждан. На украинских противопехотных минах на территории РФ пострадало более 15 детей.

Кузнецова подчеркнула, что речь идет о боеприпасах, запрещенных к применению против гражданского населения. Это грубейшее нарушение и Конвенции ООН о правах ребенка, и всех международных договоров, регулирующих ведение военных действий.

Вице-спикер часто бывает на Донбассе и получает сведения из первых рук. Для сбора доказательной базы преступлений киевского режима уже опрошено более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что из шестерых альпинистов, попавших в беду на Эльбрусе, выжили двое.