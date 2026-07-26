В Турции подтвердили право свободного доступа к пляжам

Верховный суд Турции подтвердил право местных жителей и туристов на свободный доступ к пляжам, сообщает интернет-портал ptoday.ru. Это решение касается всех без исключения — независимо от того, являются ли они клиентами отеля или пришли со своим полотенцем.

Теперь отели и пляжные клубы, которые устанавливают ограждения, выставляют охрану или требуют обязательной оплаты за проход к воде, могут столкнуться с серьезными последствиями. Их действия подпадают под статью 109 Уголовного кодекса Турции, которая предусматривает наказание от 1 до 5 лет лишения свободы.

Если при этом применяются сила, угрозы, участвует группа лиц или нарушаются права несовершеннолетних и людей с инвалидностью — наказание ужесточается.

Суд также напомнил, что береговая линия является общественным достоянием. Это право закреплено в 43-й статье Конституции Турции и Законе о побережьях. Поэтому не менее 50 метров от кромки воды должны оставаться доступными для всех. Платные услуги (шезлонги, зонты) продолжат работать, но их покупка не может быть обязательным условием для прохода к морю.

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