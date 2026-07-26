Переехавшая из Латвии в Псков девушка по имени Елизавета в интервью РИА Новости заявила , что российская молодежь живет в плену мифов о Европе.

Она рассказала, что многие ее сверстники искренне удивляются, зачем она покинула Европу ради Пскова.

«Пообщавшись с этими людьми, понимаешь, что они искренне верят в европейскую пропаганду и свои “розовые” представления о жизни в Европе», — объяснила Елизавета.

По ее словам, в сознании российской молодежи европейцы — это сплошь образованные и воспитанные люди, у которых нет таких проблем, как алкоголизм и наркомания. Однако реальность иная.

«Европейцы такие же люди, как и все остальные, в этом обществе есть разные люди, как и везде», — отметила она.

Особенно запомнился ей случай, когда один сверстник мечтал жить в Финляндии, потому что «один знакомый сказал ему, что там хорошо».

«“Один знакомый” — это, конечно, очень экспертное и авторитетное мнение», — иронизирует Елизавета.

Елизавета также рассказала о проблемах с медициной в Латвии. По ее словам, медицину финансирует государство, но попасть на бесплатный прием даже к терапевту — нужно постараться. Более того, отмечает девушка, скорая приезжает выборочно и после оказания медицинской помощи может посчитать, что вызов был ложным, и человеку придет счет за оказанные услуги.

По мнению девушки, россияне привыкли к высокому уровню медицины и возможности выбора между бесплатной и платной помощью.

Елизавета ранее объяснила, что переехала в Псков из Латвии в 2023-м году из-за русофобской пропаганды и сноса памятников советским воинам. В латвийских учреждениях Минкульта запретили публично использовать русский язык, что также повлияло на ее решение.

Девушка подчеркнула, что у нее была возможность воочию увидеть европейские страны, пожить там и поучиться, а теперь она может сравнивать представления российской молодежи с реальностью.

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