Выжили только двое: подробности трагедии с иностранными туристами на Эльбрусе

Спасательная операция на высочайшей горе Европы завершилась. Из шестерых альпинистов, попавших в беду на Эльбрусе, выжить удалось лишь двоим. Окончательные данные о жертвах « Известиям » раскрыл источник.

Трагедия унесла жизни пятерых граждан Боснии и Герцеговины. Их тела были обнаружены спасателями в районе вершины. Двое участников восхождения смогли избежать гибели, но разными путями. Один из них сумел самостоятельно спуститься с горы и добраться до людей, чтобы поднять тревогу. Второго нашли уже в ходе поисково-спасательных работ.

Обоих выживших экстренно доставили в больницы. Медики сейчас занимаются их состоянием.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе нашли тела двух альпинистов.