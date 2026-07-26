Во Владивостоке продают Corolla Fielder 2025 за почти за ₽2 млн

Во Владивостоке появилось предложение о заказе универсала Toyota Corolla Fielder 2025 года, сообщает интернет-журнал «За рулем». Цена автомобиля составляет ₽1 990 000. Машина праворульная, белого цвета, с минимальным оснащением: стальные штампованные диски с пластиковыми колпаками, частично обшитый кожей пластиковый руль, кондиционер, запуск двигателя по кнопке и электрорегулировка зеркал. Мультимедийная система отсутствует — ее придется устанавливать самостоятельно.

Габариты универсала скромнее, чем у LADA Largus: длина — 4400 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1465 мм. Колесная база составляет 2600 мм, что уступает Largus на 305 мм. Объем багажника варьируется от 407 до 872 литров в зависимости от положения задних сидений.

Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель 1NZ-FE мощностью 109 лошадиных сил. Этот мотор дебютировал в 1999 году и устанавливался на Corolla Fielder на протяжении всего срока выпуска модели — с 2000 по 2025 годы.

Двигатель работает в паре с вариатором от Aisin. По отзывам владельцев, это один из самых безотказных двигателей Toyota. При своевременной замене расходных материалов его ресурс превышает 500 тысяч километров.

Corolla Fielder — это японский универсал, который официально в России не продавался. Все экземпляры ввозятся по программе параллельного импорта. Автомобиль предлагают с пробегом по Японии — обычно до 50 тысяч км. Поставки таких машин в Россию начались весной 2026 года. Ранее на рынок выходил и другой японский универсал — Toyota Probox, который также предлагали из наличия и под заказ.

Ранее сообщалось, что LADA Niva Legend получила оцинкованные детали кузова впервые за 49 лет.