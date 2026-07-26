Иноагент Макаревич выхватил телефон у журналистки, когда она попыталась записать разговор с ним

Прямо перед выступлением артиста к нему подошла журналистка «Известий», чтобы задать вопрос. Однако, как только она приблизилась к сцене и включила камеру телефона, Макаревич выхватил аппарат из ее рук, выключил видеозапись и, не сказав ни слова, направился на сцену. Корреспондентке не удалось задать ни одного вопроса.

Поведение музыканта на фестивале вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие осудили его за грубость по отношению к прессе.

Этот инцидент произошел на фоне недавнего заявления заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко. 25 июня он сообщил, что на спецсчетах Макаревича хранится не более ₽100 тысяч. Свириденко также предположил, что доходы музыканта могут переоформляться и поступать через третьих лиц, что позволяет ему скрывать реальные финансовые потоки.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что Андрей Макаревич учит ее русскому языку.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.