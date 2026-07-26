Россиянам объяснили, почему в молодых лесах бесполезно искать грибы

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала, в каких лесах бесполезно искать грибы. В интервью «Газете.Ru» она заявила , что самая «безгрибная» стадия леса — это жердняк.

Так называют фазу развития молодого насаждения, когда деревья в возрасте 15-20 лет активно тянутся вверх, их кроны смыкаются, а нижние ветви отмирают из-за нехватки света. Этот период длится до 30-40 лет.

По словам биолога, в таком лесу грибницам некомфортно: плотная крона почти не пропускает солнечный свет к почве, а корневые системы молодых деревьев вытягивают из верхних слоев максимум влаги и питательных веществ. Кроме того, в жердняке нет старых, больных или поваленных деревьев, которые служат пищей для сапрофитных грибов.

Хвойные породы в этом возрасте формируют кислую подстилку из иголок, которая подавляет развитие многих видов микоризных грибов.

Грибы возвращаются в такой лес только после завершения стадии жердняка, когда деревья начинают стареть, появляются прогалы, солнечный свет пробивается сквозь крону, а дожди свободно орошают подстилку.

Опытные грибники давно знают: не стоит тратить время на высокие и ровные посадки сосны или березы. Лучшие места для «тихой охоты» — старые, продуваемые ветром леса с мхом, папоротником и прошлогодним валежником. Именно там грибы чувствуют себя как дома и радуют обильным урожаем.

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