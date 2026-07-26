ВСУ атаковали Калужскую область: силы ПВО сбили 16 дронов

Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля ВСУ предприняли массированную попытку удара по Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 беспилотников над семью муниципальными округами: Бабынинским, Дзержинским, Козельским, Медынским, Перемышльским, Хвастовичским и Юхновским.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне, 25 июля, атаке подверглась и Тюмень. В день празднования 440-летия города власти объявили режим беспилотной опасности. В городе приостановили праздничные мероприятия на набережной и площади 400-летия, а у Технопарка горожан попросили зайти в здания. Один из беспилотников упал на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где началось возгорание. Губернатор Александр Моор сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

После отмены режима беспилотной опасности празднование Дня города возобновили, однако запланированный праздничный фейерверк отменили. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что атака на Тюмень в день 440-летия города носила пропагандистский характер.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков БПЛА в станице Раевской под Новороссийском.