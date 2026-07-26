Почему крик и битье посуды не помогают успокоиться — психолог объяснила, как правильно выплеснуть гнев

Медицинский психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина рассказала, как экологично справляться с агрессией без вреда для себя и окружающих. В интервью «Газете.Ru» она отметила , что современные исследования ставят под сомнение пользу крика и битья предметов: такие методы не всегда успокаивают, а иногда, наоборот, поддерживают эмоциональное возбуждение.

Гнев — не плохая эмоция, а сигнал о нарушении границ, неудовлетворении потребностей или несправедливости, говорит эксперт. Проблемы возникают из-за действий в состоянии злости, а не из-за самой эмоции. Вместо немедленной реакции психолог советует создать дистанцию между чувством и действием.

В психотерапии для этого используют навык СТОП: стойте (остановитесь), отступите (сделайте паузу и подышите), осмотритесь (оцените свои чувства и мысли) и продолжайте осознанно (выберите реакцию, которая поможет достичь цели). Истомина сравнивает гнев с шумным поездом — он проходит, и не обязательно «садиться в вагон». Задача — пережить эмоцию, не навредив себе и отношениям с окружающими.

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