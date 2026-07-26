Очереди на границе, мусор на пляжах и навязчивые торговцы — что не так с отдыхом в Абхазии?

Российский турист поделился впечатлениями от поездки в Абхазию в июле 2026 года и заявил, что больше никогда не поедет в республику летом, пишет интернет-портал terravia.ru. Путешественник Алексей Соколов назвал отдых в разгар сезона «квестом на выживание».

Проблемы начались еще на подъезде к границе. Выехав из Сочи на собственном автомобиле в 06:00 мск, Соколов смог въехать в Гагру только к 16:00 мск. Несколько часов он провел в очереди под палящим солнцем без еды и воды.

Вторым разочарованием стали пляжи. Турист опроверг представления о дикой природе и белоснежном песке. По его словам, летом пляжи в Гаграх и Пицунде превращаются в мусорный полигон. Горы окурков, пластиковых стаканчиков и оберток от мороженого у воды мгновенно отбивают желание купаться, отметил он.

Третьей проблемой Соколов назвал поведение местных торговцев. По его словам, продавцы буквально хватали его за руки и не отпускали, пока он что-нибудь не покупал. Когда он проходил мимо, продавцы обижались и кричали ему вслед, советуя возвращаться туда, откуда приехал.

В итоге турист сделал вывод: Абхазия летом — не место для отдыха, а территория для тех, кто хочет испытать свою нервную систему на прочность.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Турции подтвердили право свободного доступа к пляжам.