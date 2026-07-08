Кушанашвили обрушился на SHAMAN за то, что тот не заступился за Мизулину в конфликте с Кридом

Все началось в прошлом году, когда Екатерина обратилась в Следственный комитет России (СКР) и Генеральную прокуратуру с жалобой на концерт Крида в «Лужниках». По ее мнению, откровенные танцы с участием несовершеннолетних развращали молодежь.

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Крид ответил резко: он публично унизил Мизулину, напомнив ей о романе с SHAMAN и назвав ее «психически больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщиной». Также он обвинил ее в лицемерии и разрушении чужой семьи.

Недавно на пресс-конференции SHAMANа спросили, почему он не заступился за жену и не вызвал Крида на дуэль. Певец ответил, что видел посты рэпера, но посчитал их «излишне эмоциональными и детскими».

«Вы же понимаете, что мне, как взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком», — заявил он.

Также SHAMAN намекнул на рекламу онлайн-казино, которую Крид продвигал после трагедии в «Крокус Сити».

Эти слова возмутили тележурналиста Отара Кушанашвили. Он раскритиковал позицию SHAMANе, заявив, что сравнивать 32-летнего Крида с ребенком неуместно, ведь Дронов старше своего визави всего на три года.

«Интересно, Крид согласен ли с тем, что он ребенок? Оказывается, можно не заступаться за жену, мотивируя это тем, что с детьми не связываются. Мне всегда казалось, что Крид любит уподобление его гангстерам. Крид же должен что‑то ответить на это… Может быть, рожу набьет… Должна же быть какая‑то движуха», — с иронией отметил Отар.

Напомним, SHAMAN и Мизулина поженились 5 ноября 2025-го года в Донецке. 33-летний певец и 41-летняя общественница приехали в ДНР поздравить жителей с Днем народного единства, а заодно узаконили свои отношения.

Ранее певец SHAMAN рассказал, зачем снялся в видео с резинкой от трусов.