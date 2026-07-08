Источник, академия и студенты: как китайский инфлюенсер с миллионной аудиторией оценил подмосковный город

Цао Чжэнь, популярный китайский инфлюенсер с многомиллионной аудиторией, удостоенный звания «Золотой гид Пекина», обнародовал в своих соцсетях новый видеоотчет о поездке в подмосковный Сергиев Посад. В ролике известный путешественник поделился эмоциями от знакомства с известным источником «Гремячий ключ» и посещения Московской духовной академии, которая по праву считается старейшим духовным учебным заведением страны, сообщил REGIONS.

Видеоматериал стал доступен для русскоязычной аудитории благодаря Фонду развития города, который организовал синхронный перевод ролика. Блогер попробовал воду из святого источника, высоко оценив ее прохладу и мягкий вкус. Также Цао Чжэнь разъяснил своим подписчикам, с какой целью россияне приезжают на «Гремячий ключ» за целебной влагой.

«Зимы в России очень долгие и стресса у людей всегда хватает. Приходя сюда и видя, как источник бьет круглый год, они находят душевный покой. Вода помогает им успокоиться. Суть — не в том чтобы наполнить бутыль, а в том, чтобы смыть все проблемы, позволяя им уйти вместе с потоком воды», — рассказал китайский блогер.

В Духовной академии гость из Китая стал свидетелем защиты выпускных квалификационных работ в Елизаветинском зале, а также пообщался с учащимися. Особый интерес у блогера вызвало многообразие образовательных программ, доступных в академии как для российских студентов, так и для иностранцев.

«Обучение, включая учебники, проживание, питание и все остальное для всех бесплатное», — добавил блогер.

По данным издания, визит Цао Чжэня в Сергиев Посад состоялся в середине июня. Компанию ему составил Доу Цзюньцзе — единственный гид топ-уровня в Пекине, аккредитованный Министерством культуры КНР. В рамках культурного вояжа по России лидеры общественного мнения Поднебесной также осмотрели Троице-Сергиеву лавру, пещерные храмы Гефсиманского Черниговского скита и другие знаковые достопримечательности древнего города.

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