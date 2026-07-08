В Подмосковье за месяц отремонтировали более 2,5 тыс. элементов входных групп многоквартирных домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье в июне отремонтировали более 2,5 тыс. элементов входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«С начала лета было восстановлено и отремонтировано 2 657 конструкций. Входная группа МКД — это комплекс конструктивных, технических и декоративных решений, организующих вход в подъезд», - отметили в ведомстве.

Больше всего элементов отремонтировали в Люберцах, Мытищах, Балашихе, Подольске и Королеве — 210, 197, 196, 155 и 153 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.