Ремонт светофоров провели на дорогах в 7 округах Московской области за неделю

За неделю в Подмосковье отремонтировали светофоры на дорогах в 7 округах. О проведенных работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего было выявлено 8 неисправных объектов в Долгопрудном, Истре, Лобне, Подольске, Пушкино, Коломне, Ступине (2 светофора).

К примеру, в Долгопрудном восстановили работоспособность светофоров на Парковой улице, в Истре — на Московской, в Лобне — на Батарейной, в Подольске — на Большой Серпуховской. В Ступине работы провели на 77-м и 83-м километрах Каширского шоссе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток».