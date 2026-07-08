От таблицы Менделеева до велосипедных трасс: шины Dubnital прославили Дубну в 70-летний юбилей города

В год 70-летнего юбилея Дубна продолжает собирать поводы для гордости. Город, чье имя благодаря открытию химического элемента дубния навсегда вписано в таблицу Менделеева, теперь звучит и на мировой спортивной арене, сообщил REGIONS.

Немецкий шинный гигант Continental, вдохновленный названием элемента, открытого в Объединенном институте ядерных исследований, выпустил новую линейку велосипедных покрышек под именем Dubnital. Символично, что именно в юбилейный для Дубны год эта новинка заявила о себе на весь мир.

Французский велогонщик Виктор Бозони выбрал именно Dubnital для участия в одной из самых экстремальных велогонок планеты — Tour Divide. Протяженность маршрута, пролегающего по диким и труднопроходимым местам, составляет 4350 километров. Бозони не только успешно преодолел дистанцию, но и установил на покрышках с «дубненским» именем новый мировой рекорд, доказав их высочайшую надежность и эффективность.

Чтобы разобраться в технических преимуществах новинки, редакция REGIONS обратилась к эксперту. Профессиональный велосипедист, участник престижных гонок «Олимпия» и «Столица» Евгений Сидоров пояснил, что покрышки линейки Dubnital представляют собой настоящий прорыв для ультрамарафонов и гравийных гонок. По его словам, инновационные решения, примененные в этой модели, обеспечивают велосипедистам уникальное сочетание сцепления и долговечности, что критически важно в условиях длительных и сложных заездов.

«Когда ты проезжаешь тысячи километров по самым разным покрытиям — от разбитого гравия и грунтовок до каменистых осыпей и асфальта — на первый план выходят надежность, сопротивление проколам и сцепление. Немецкие инженеры создали уникальный состав резины, который отлично „держит“ дорогу в любых условиях, но при этом сохраняет отличный накат, что критически важно для экономии сил гонщика на длинной дистанции. Именно этот идеальный баланс характеристик, вероятнее всего, позволил Виктору Бозони не просто доехать до финиша, но и установить мировой рекорд на таком экстремальном маршруте, как Tour Divide», — отметил Сидоров.

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