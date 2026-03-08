Бабы из села победили Голливуд: рейтинг выбора фильмов на 8 марта удивил всех

Аналитики выяснили, какие картины жители страны предпочитают смотреть в Международный женский день. Бессменным лидером уже много лет остается советская комедия Владимира Меньшова, собравшая высокие рейтинги и большую долю зрительского внимания. Об этом 6 марта сообщила «Газета.Ru» .

Эксперты компании Art Pictures Distribution подвели итоги десятилетнего исследования зрительских предпочтений. Аналитики изучили данные с 2015 по 2025 год и выяснили, какие фильмы россияне чаще всего включают 8 Марта. Результаты показали устойчивую любовь аудитории к классическим комедиям и мелодрамам.

Абсолютным лидером праздничного эфира стала картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби», вышедшая на экраны в 1984 году. Ее средний рейтинг составил 5,15 процента при доле зрителей 16,39 процента. Второе место заняла не менее известная лента того же режиссера «Москва слезам не верит». Оскароносная мелодрама 1979 года получила средний рейтинг 5,13 процента и долю 16,59 процента. Тройку лидеров замкнула голливудская «Красотка» 1990 года с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Ее показатели оказались скромнее: рейтинг 4,06 процента и доля 14,42 процента.

Таким образом, советская киноклассика продолжает удерживать пальму первенства в сердцах телезрителей в главный весенний праздник.