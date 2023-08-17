Бадалов признался, что думает об уехавших деятелях культуры

Как сообщает сайт aif.ru , один из ведущих артистов московского театра «Мастерская П. Фоменко», Карэн Бадалов, высказал свое мнение касательно их поведения.

Отношение некоторых известных деятелей культуры к России вызывает обеспокоенность, поскольку они не только покидают страну, но и высказывают резкие замечания в адрес государства и народа.

Бадалов отмечает, что он не осуждает коллег за решение покинуть Россию, однако он не понимает их непримиримую позицию и хамство в адрес своей родины. Актер считает, что уехавшие деятели культуры вряд ли смогут добиться успеха за рубежом. Бадалов уверен, что многие из них, разрываясь на части и мучаясь за границей, осознают ценность и значимость России, высказывая при этом резкие заявления.