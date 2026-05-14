«Бахчисарай» оказался турецким: как туристов дурят на клубничных развалах Крыма

В мае 2026 года курортные рынки Крыма превратились в арену спекулятивных махинаций с самым популярным гастрономическим символом начала лета. Как выяснила редакция «Турпрома», под видом знаменитой бахчисарайской и холмогорской клубники отдыхающим массово продают привозную ягоду из Турции и Египта, выдавая ее за местный деликатес.

Причина — аномально холодная и затяжная весна, из-за которой массовый сбор грунтовой крымской ягоды сдвинулся на несколько недель. Настоящей местной клубники на прилавках катастрофически не хватает, а спрос со стороны туристов колоссальный. В образовавшийся вакуум тут же ринулись теневые оптовики: они скупают импорт на базах Краснодара и Новороссийска, везут через Крымский мост и вываливают на лотки под вывесками «Только с грядки, Бахчисарай». Оптовая цена импорта в два-три раза ниже себестоимости крымской ягоды, что позволяет перекупщикам класть в карман сверхприбыль, торгуя практически безвкусным суррогатом по цене премиального локального продукта.