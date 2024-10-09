Блинкен отложили поездку Германию и Анголу из-за урагана

Энтони Блинкен и Джо Байден не поедут в ФРГ и Анголу. Госсеркретарь Соединенных Штатов Америки планировал сопровождать президента на переговорах в Берлине, но отменил поездку из-за урагана «Милтон». С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Ураган «Милтон» изменил планы Джо Байдена и Энтони Блинкена. Президент США решил отложить свою поезду в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать принятие мер из-за приближения непогоды. Госсекретарь США должен был лететь вместе с Байденом, однако, с учетом обстоятельств, вернется из Лаоса в Вашингтон.

Отмечается, что в Германии американский лидер должен был принять участие в переговорах руководителей Великобритании, Германии, США и Франции. Заседание планировалось на 12 октября. В планах обсуждения «четверки» были поставки оружия Украине, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Отмечается, что недавно ураган «Милтон» повысился до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Это классификация ураганов делит их на несколько классов. Пятый — максимальный — означает порывы ветра не менее 70 м/с.