В США обвинили TikTok в причинении вреда детской психике

Генеральные прокуроры 14 американских штатов подали в суд на видеосервис. Среди них генпрокуроры Вашингтона, Иллинойса и Калифорнии. Они считают, что рекомендательная система показа видеороликов вызывает привыкание у юных пользователей. Кроме того, она является ключевой бизнес-моделью китайский компании, которая увеличивает доход с помощью показа таргетированной рекламы. Бесконечные ролики манипулируют пользователем и заставляют проводить за просмотром видеосервиса много времени.

В свою очередь представитель TikTok в разговоре с телеканалом отметил, что соцсеть не согласна с такими заявлениями. Кроме того, китайская платформа гордится своей работой и не собирается останавливаться в улучшении продукта.