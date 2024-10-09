В США обвинили TikTok в причинении вреда детской психике
На TikTok подали в суд в США
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Генпрокуроры нескольких штатов США обвинили соцсеть TikTok в причинении вреда десткому психическому здоровью. Об этом сообщила телекомпания NBC.
Генеральные прокуроры 14 американских штатов подали в суд на видеосервис. Среди них генпрокуроры Вашингтона, Иллинойса и Калифорнии. Они считают, что рекомендательная система показа видеороликов вызывает привыкание у юных пользователей. Кроме того, она является ключевой бизнес-моделью китайский компании, которая увеличивает доход с помощью показа таргетированной рекламы. Бесконечные ролики манипулируют пользователем и заставляют проводить за просмотром видеосервиса много времени.
В свою очередь представитель TikTok в разговоре с телеканалом отметил, что соцсеть не согласна с такими заявлениями. Кроме того, китайская платформа гордится своей работой и не собирается останавливаться в улучшении продукта.