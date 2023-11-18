Байден на заседании АТЭС неожиданно подпрыгнул к Си Цзиньпину и вцепился ему в руку

На пленарном заседании саммита АТЭС произошел странный инцидент с участием президента США Джо Байдена. Едва дождавшись окончания трансляции, глава Белого дома внезапно встал и направился к сидевшему неподалеку председателю КНР Си Цзиньпину.

Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, руководитель Поднебесной был удивлен происходящим. Видео фрагмента произошедшего появилось в сети.

Что именно говорил американец своему китайскому коллеге доподлинно неизвестно. Судя по всему, таким образом Джо Байден решил извиниться за то, что несколькими днями ранее вновь назвал председателя КНР «диктатором». Администрация Белого дома и организаторы саммита АТЭС произошедшее пока никак не комментировали.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа по поводу признания диктатором Си Цзиньпина.