Байден намерен начать сразу три войны по всему миру - СМИ

Как приводится в выпущенном комитетом материале, крупные войны президент США планирует начать против России, Ирана и Китая. Отмечается, что концепция конфликта содержит в себе создание глобального поля битвы для непрерывного мирового противостояния.

«Цель Байдена — расширить войну против России, использовать конфликт между Израилем и палестинцами для начала новой войны против Ирана и подготовиться к неминуемой войне против Китая», — говорится в материале комитета.

В WSWS добавили, что таким образом Байден и его администрация собираются вернуть себе через Ближний Восток и Центральную Азию утраченное с годами доминирование на территории, охватывающей Восточную Европу и до КНР.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.