Байден напрочь забыл пол родившегося у его внучки Наоми ребенка

Президент США Джо Байден вновь проявил уже никого давно не удивляющую забывчивость, учитывая серьезные сомнения в когнитивных способностях уходящего главы Белого дома. На этот раз, как проинформировал пул действующей американской администрации, политик не смог вспомнить, какого пола у его внучки Наоми родился ребенок.

31-летняя девушка накануне родила при помощи кесарева сечения в Калифорнии, сообщало издание USA Today.

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка… 10-фунтовая девочка… мальчик», — заявил Байден журналистам пула.

В дополнение к этому, президент США Джо Байден не смог дать однозначный ответ на вопрос представителей прессы о том, был ли уничтожен в результате пожаров в Лос-Анджелесе дом его сына Хантера.

«Президент США, по-видимому, заявил, что изначально они считали, что дом его сына „сгорел дотла“, но теперь появились признаки того, что он уцелел», — добавили журналисты пула.

Ранее сообщалось, что Байден в Бразилии внезапно завис у микрофона, а затем сбежал с пресс-конференции в джунгли.