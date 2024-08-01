В Белом доме США подтвердили обмен заключенными с Россией

Стало известно, что обмен заключенными с Россией наконец состоялся — в Соединенные Штаты Америки вернулись шестнадцать человек. Данные сведения подтвердили в Белом доме. Так, удалось освободить морпеха Пола Уилана, журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также политического деятеля Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом на территории Российской Федерации). Также в заявлении ведомства говорится о пяти гражданах Германии и семи заключенных с российским гражданством.

Президент США добавил, что один обладатель американской грин-карты и трое американских граждан вернулись домой. Сделку, обеспечившую им свободу, можно назвать «дипломатическим подвигом», как отметил Байден. Также он подчеркнул, что работа над возвращением американских граждан, задержанных в других странах, не прекратится.

Ранее сообщалось о том, что в рамках обмена заключенными в Анкаре двое детей были отправлены в Россию. Предполагается, что они являются сыном и дочерью Артема и Анны Дульцевых.