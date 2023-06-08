Байден подтвердил, что новый генсек НАТО может оказаться британцем

В СМИ все больше распространяется мнение о попытке продвинуть министра обороны Великобритании, Бена Уоллеса, на пост главы Североатлантического альянса. Об этом сообщает KP.RU

Прошедшая пресс-конференция с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком стала местом обсуждения нового генсека НАТО. И американский лидер подтвердил, что им может стать британский гражданин.

К тому же, американским СМИ на руку тот факт, что Сунак прибыл в страну ради продвижения кандидатуры Бена Уоллеса, британского министра обороны. Особенно сильно подобное мнение распространялось еще до приезда британского премьер-министра.

Как сказал сам Байден в этой ситуации: «Возможно, посмотрим».