Байден предложил израильтянам не поддаваться на «ослепление яростью» и предостерег их от ошибок

Глава Белого дома заявил, что во время посещения Израиля предупредил его правительство о недопустимости следования эмоциям. Об этом президент рассказал во время своего телеобращения к американцам.

«Я предупредил правительство Израиля не быть ослепленным яростью», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Джо Байден добавил, что Соединенные Штаты находились в такой же ситуации после сентябрьских терактов 2001 года. Америка хотела справедливости, и со временем получила ее, но она наделала при этом ошибок. Он также выступил за дальнейшее продолжение помощи как Тель-Авиву, так и Киеву.