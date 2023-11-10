Байден спародировал собственное поведение на встрече с избирателями

Он поиронизировал над своими падениями на сцене и растерянностью во время публичных мероприятий.

Во время публичного выступления в штате Иллинойс в зале послышался звук падения. Президент Соединенных Штатов тут же отреагировал на него.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», - заявил он.

Эти слова Байдена появились на телеканале Fox News. После такой шутки глава Белого дома изобразил растерянный вид и дезориентацию в пространстве. Он сымитировал, что не знает, в какую сторону надо уходить со сцены.