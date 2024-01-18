Байден умудрился сфотографироваться с женщиной, которой не было

Нынешний глава Белого дома Джо Байден выдал очередной ляп. Как сообщает РИА Новости, курьез произошел на мероприятии в штате Северная Каролина.

В какой-то момент Байден заявил, что некоторое время назад сфотографировался с конгрессвумен Деборой Росс, которая, что самое интересное, в это самое время находилась совсем в другом американском штате.

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», - признался Байден

Спустя пару минут президент США понял, что сморозил явную глупость, и решил поправить сам себя, пояснил, что названная им женщина находится сейчас в Вашингтоне.

«Это не правда. Я перепутал», - исправился Байден.

Напомним, Байден за свои три года в должности президента США не раз демонстрировал чудеса сознания. То он неоднократно здоровался с кем-то невидимым, то попросту зависал в пространстве.