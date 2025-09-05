Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи, сообщает NBC News

Джо Байден, бывший президент США, снова прошел операцию по удалению раковых клеток с кожи. Эту информацию предоставил телеканал NBC, ссылаясь на представителя экс-главы государства.

Состояние здоровья Байдена улучшается после процедуры, как сообщает источник.

«Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи», — сообщил собеседник телеканала.

В то же время сейчас в конгрессе США продолжается расследование, посвященное тому, как президент Байден мог управлять страной, учитывая состояние его здоровья. Республиканцы допрашивают бывших советников главы государства на эту тему.