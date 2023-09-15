Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне после Генассамблеи ООН

Президент США встретится с украинским коллегой после Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости .

На следующей неделе глава Америки Джо Байден пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским. Для этого лидер США вернется в Вашингтон после Генассамблем ООН в Нью-Йорке. Информацию подтвердил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что встреча пройдет в Белом доме и станет третьим по счету личным диалогом двух президентов.

Изначально о планах Зеленского пообщаться с Байденом заговорили украинские СМИ. Пройдет ли встреча на полях Генассамблеи или в Вашингтоне изначально известно не было, но теперь встречу подтвердили и в США.