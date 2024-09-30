Байденодурь: на Украине собрались переименовать Донецк в честь президента США

На Украине местные общественники предложили переименовать российский город Донецк в ДНР. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины. Автор инициативы — руководитель краеведческого объединения Ивано-Франковской области «Украинский рух» с говорящей фамилией Андрей Москаль.

Как уверяет Москаль, США, руководимые президентом «паном Джо Байденом», «твердо и решительно» поддерживают Украину. И это стоит того, чтобы переименовать Донецк в Байденодар.

«Предлагаем переименовать город Донецк как печально известный как символ «русского мира» на Украине… в город Байденодар. Это слово, которое означает «дары Байдена», станет географической памяткой помощи США на карте Украины. Пусть живет Байденодар и Байденодарская область Украины», — говорится в петиции.

Петиция была опубликована в понедельник, 30 сентября, но пока народ не спешит за нее голосовать. К настоящему времени за переименование Донецка в Байденодар высказались не более 100 украинцев.

Стоит отметить, что параллельно с этим на сайте Верховной рады зарегистрированы переименования еще пяти городов на Украине, среди которых Первомайск в Николаевской области (в Ольвиополь), Южноукраинск в Гард, Павлоград в Днепропетровской области — в Матвеев, Синельникково — в Роднополье, а город Южное под Одессой — в Порт-Анненталь.