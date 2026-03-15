Байкер в рясе: настоятель иркутского храма о том, как физика привела его к Богу

Протоиерей Марк Косолапов служит настоятелем Александро-Невского храма в Иркутске уже более четверти века. В городе его знают не только как священника, но и как байкера, организующего ежегодные мотоциклетные крестные ходы. Однако путь к вере у него был долгим и тернистым, пишет «ИрСити».

В молодости Руслан (мирское имя отца Марка) был убежденным атеистом. Семья не была религиозной, плюс давало о себе знать советское антирелигиозное воспитание. Он поступил в Иркутский государственный университет на физика-теоретика, отслужил в армии, женился и всерьез занимался наукой. Ни о какой вере тогда и речи не шло.

Однажды, пока его жена с детьми гостила у родителей в Красноярске, теща без ведома Руслана покрестила супругу, а маленькую дочь Настю крестить побоялись без отца. После этого жена начала уговаривать Руслана покрестить дочь и принять крещение самому.

«Я был абсолютно уверен, что мои родные покрестились чисто на всякий случай. А кто такой Бог, чего он там? Ладно раньше вступали в комсомол или партию, там хоть какие-то перспективы развития были. А тут…» — вспоминает отец Марк.

Он категорически отказался. Но вскоре начались странности. Руслан никак не мог сдать экзамен по профильной теоретической физике, хотя знал материал. Четыре пересдачи закончились ничем. В отчаянии он решил пойти в храм и поставить свечку — как последнюю надежду.

«Пришел в храм, взял свечку. Естественно, не знал, что делать, знал только, что вот этот у них главный, который на кресте. Вот ему свечку и поставил. А на следующее утро пришел на экзамен, меня спросили какую-то глупость, поставили пятерку. Жена в шоке: „Как так? С пятого раза и все равно пятерка?“, а я ей говорю: „Ну вот по разу и набралось“».

После этого случая Руслан понял, что «не выстоял против Бога», и принял крещение. Позже он нашел в вере ответы на вопросы, которые наука оставляет открытыми. Он размышляет об удивительной точности законов Вселенной и о том, что все в ней «заточено» под человека.

В 1997 году митрополит Иркутский Вадим рукоположил его в дьяконы, а затем и в священники. Первым местом служения отца Марка стал далекий Бодайбо, а с 1999 года он возглавляет Александро-Невский храм в Иркутске.

В 2009 году настоятелю пришла идея организовать байкерский крестный ход. Он обратился к владыке Вадиму, и тот благословил.

«Пошел к владыке Вадиму, ему идея понравилась. Спрашивает меня: „А ты сам-то как к мотоциклам?“ Я говорю: „С детства в седле“, а он в ответ: „Значит, надо брать“. Я приехал домой и говорю жене: „Владыка благословил меня брать мотоцикл“».

С тех пор байкерские крестные ходы стали ежегодной традицией в Иркутске, объединяя веру и байкерскую культуру.