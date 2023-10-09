Байкеры подмосковного Подольска в честь города устроили патриотическую акцию

Как заявил президент местного отделения клуба Дмитрий Гончаров, в день рождения любимого города его товарищи обязательно отдают дань тем, кто с оружием в руках защищал Родину и тем, кто в настоящий момент находится на передовой, выполняя братский долг. Вместе с присоединившимся к пробегу парней из общественного движения «Вольница» байкеры промчались по улицам Подольска, после чего отправились в деревню Лемешево. На кладбище они возложили цветы к могилам воинов, погибших в зоне специальной военной операции.

Глава Подольска Дмитрий Жариков тепло поблагодарил мотоциклистов за патриотическую акцию. Как он отметил, многие из членов клуба отправились в горячую точку. Регулярно они получают собранные байкерами и членами их семей полезные грузы.