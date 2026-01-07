Бактерии сговариваются против нас: здоровье зубов можно регулировать с помощью ферментов

Группа ученых из Университета Миннесоты провела исследование, посвященное химическим взаимодействиям в бактериальных сообществах ротовой полости. Результаты работы опубликованы в научном издании NPJ Biofilms and Microbiomes, передает progorodsamara .

Специалисты изучали механизм, известный как кворум-сенсинг, при котором микроорганизмы обмениваются сигнальными молекулами для координации поведения. В ходе экспериментов внимание было сосредоточено на молекулах N-ацилгомосеринлактонах, которые производятся некоторыми видами бактерий. Исследователи установили, что применение специфических ферментов позволяет блокировать эти сигнальные молекулы.

Блокирование химической коммуникации привело к снижению активности патогенных бактерий, ассоциированных с развитием воспалительных процессов в деснах. Одновременно наблюдалось увеличение численности полезных для микробиома микроорганизмов. По словам ведущего автора работы, биохимика Микаэля Элиаса, зубной налет представляет собой сложную экосистему, где баланс между бактериальными видами определяет здоровье полости рта.

В нормальных условиях в этой экосистеме доминируют относительно безвредные бактерии. Однако под воздействием стрессовых факторов баланс может сместиться в пользу патогенов, таких как Porphyromonas gingivalis, связанных с пародонтитом. Управление химическими сигналами рассматривается авторами исследования как потенциальный метод коррекции состава налета и снижения риска стоматологических заболеваний.

