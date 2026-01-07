Подмосковье приблизилось к зарплатной элите: доходы почти 120 тысяч рублей

Подмосковье вплотную приблизилось к клубу регионов с самыми высокими доходами населения: средняя зарплата здесь почти достигла 120 тысяч рублей в месяц. В целом по стране уровень оплаты труда продолжает расти, а число субъектов РФ, где средний заработок превысил шестизначную отметку, за год увеличилось, пишет РИА Новости .

Московская область уверенно укрепляет позиции среди регионов с высокими доходами населения. По итогам октября средняя зарплата в Подмосковье составила 119,7 тысячи рублей в месяц. Таким образом, регион оказался в числе территорий, где уровень оплаты труда значительно превышает среднероссийский показатель.

В среднем по стране россияне в середине осени зарабатывали 99,7 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 86,6 тысячи рублей. На фоне общего роста доходов увеличилось и количество регионов с высокой средней зарплатой: если год назад таких субъектов было 12, то теперь их стало 14.

Абсолютным лидером по уровню заработков остается Чукотский автономный округ, где средняя зарплата превысила 209 тысяч рублей. Следом идут Магаданская область с показателем почти 180 тысяч рублей и Москва, где жители в среднем получали около 174 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом столица и Магаданская область поменялись местами в рейтинге.

В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (168,2 тысячи рублей) и Камчатский край, где средний доход достиг 165 тысяч рублей.

Во второй половине десятки расположились Сахалинская область со средней зарплатой 142,6 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область с показателем 122,8 тысячи рублей.

К числу регионов с доходами выше 100 тысяч рублей также относится Санкт-Петербург, где средняя зарплата составила 122,2 тысячи рублей в месяц.

